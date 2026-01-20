Бывший глава района в Омской области ликвидирует хозяйство из-за больших долгов

Суд взыскал с КФХ более 208 млн рублей.

Фото создано при помощи ИИ

Вчера, 19 января, бывший глава Русско-Полянского района Омской области Анатолий Жоров объявил о ликвидации своего крестьянского (фермерского) хозяйства «Весна». Причиной стали долги.

В 2023 и 2024 годах «Весна» потерпела убытки в размере 46 млн рублей. После этого некоторые совладельцы КФХ через суд затребовали денежный эквивалент своей доли. По данным арбитражного суда, хозяйство обязали заплатить им более 208 млн рублей.

Отметим, что КФХ работало с 1993 года. Оно располагалось в деревне Новосанжаровка Русско-Полянского района и в основном занималось выращиванием зерна. Также «Весна» производила семена и до 70 тонн крупы.

С 2014 по 2019 год, когда Жоров возглавлял Русско-Полянский район, «Весной» руководил его сын Александр.