В Омской области скончалась выдающийся педагог и исследователь

Ее не стало на 83-м году жизни.

Фото: vk.ru/club230256841

В городе Таре Омской области на 83-м году жизни после продолжительной болезни скончалась педагог и исследователь региональной истории Роза Ахмадеева. Об этом сообщили в группе устного народного творчества сибирских татар.

Роза Нурмухаметовна посвятила свою жизнь сфере образования. Многие годы она преподавала физику в Тарском педагогическом училище, воспитав не одно поколение специалистов.

– Роза Нурмухаметовна отличалась высоким уровнем профессионализма, а также такими личностными качествами, как готовность оказать помощь, выслушать и поддержать. Ее доброта, мудрость и душевная теплота способствовали созданию благоприятной атмосферы как в профессиональной, так и в личной сфере, – говорится в сообщении.

Помимо преподавательской деятельности, Роза Ахмадеева внесла значительный вклад в сохранение культурного наследия региона. Она занималась биографическими исследованиями сибирско-татарского рода Айтыкиных и их потомков.

О дате и месте прощания с педагогом пока не сообщается.