Омск стал аутсайдером по числу геймеров в России

Среди городов-миллионников в Омске насчитали самое низкое количество игроков.

Фото: Freepik.com

По данным исследования Организации развития видеоигровой индустрии в коллаборации с Аналитическим центром НАФИ, Омск показал самый низкий уровень вовлеченности в видеоигры среди городов-миллионников России. Показатель составляет 70 %.

Несмотря на статус аутсайдера по количеству игроков, за 2025 год омичи потратили на видеоигры порядка 1,3 млрд рублей. В среднем один омский геймер тратит на свое хобби 5280 рублей в год, при этом платить за игры готовы лишь 37 %.

Отмечается, что около 44 % омичей играют в видеоигры ежедневно. 21 % опрашиваемых проводят перед экраном от 3 до 6 часов в неделю, остальные 40 % играют дольше 7 часов.

Типичный омский геймер предпочитает сессии от 1 до 3 часов. Самым популярным жанром компьютерных игр оказались шутеры (40 %). Далее идут стратегии (32% ) и симуляторы (31 %). На телефонах омичи предпочитают играть в головоломки (61 %), стратегии (22 %) и шутеры (14 %).