Омичам рассказали об опасности работы в офисе во время простуды

Врач объяснила, чем чревато игнорировать симптомы.

Фото создано при помощи ИИ

Привычка переносить ОРВИ «на ногах» может привести к необратимым поражениям сердца и почек, заявила врач Ольга Уланкина. Она призвала отказаться от походов в офис при первых признаках недомогания.

По словам специалиста, даже легкая форма вирусной инфекции без постельного режима способна вызвать серьезные осложнения. Основной удар приходится на жизненно важные органы: из-за ослабленного иммунитета к вирусу часто присоединяется бактериальная инфекция. Такой «двойной удар» провоцирует риск развития миокардита, который в дальнейшем может перерасти в хроническую сердечную недостаточность,

Кроме того, врач напомнила о том, что заболевший может легко заразить коллег.

– В первые три-четыре дня болезни человек особенно заразен. Он распространяет вирус, когда говорит, чихает и даже просто прикасается к предметам. Можно заразиться, даже если зайти в пустой лифт, в котором до этого инфицированный пассажир кашлял и чихал, – передает слова специалиста «Газета.Ru».

В список наиболее частых осложнений недолеченной простуды эксперт также включила пневмонию, бронхит, отит и синусит.