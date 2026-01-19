В Омске взлетел спрос на лепщиков пельменей и стекольщиков

Выросли и зарплаты и количество вакансий.

omskinform.ru

По данным «Авито Работы», в Омске резко выросло число вакансий для рабочих. Увеличились и зарплаты, которые им предлагают.

Количество объявлений для лепщиков полуфабрикатов за год увеличилось на 143 %. Средняя предлагаемая зарплата выросла до 43 тыс. рублей в месяц. Вырос спрос на стекольщиков - на 127 %. Им готовы платить более 58 тыс. рублей в месяц. Количество вакансий для сельскохозяйственных рабочих увеличилось на 139 %. Средняя зарплата превысила 46 тыс. рублей.

Специалисты «Авито Работы» поясняют, что рабочие специальности остаются «краеугольным камнем» рынка труда. Компании конкурируют за квалифицированные кадры и предлагают все большие зарплаты. В прошлом году больше платить стали обработчикам рыбы — на 52 %, сельхозрабочим — на 43 %, фасадчикам — на 19 %.