Морозы не собираются покидать Омск

Ночью снова похолодает до –32 °C.

Фото: Freepik.com

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 20 января, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –15...–20 °C, по северо-востоку похолодает до –25 °C.

Ожидается переменная облачность и небольшой снег. Юго-восточный, восточный будет дуть со скоростью 5–10 м/с. На дорогах – снежный накат. Атмосферное давление будет слабо падать.

К ночи морозы усилятся. Столбик термометра опустится до –20...–25 °C, по северу похолодает до –27...–32 °C. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 м/с. На дорогах сохранится снежный накат. Атмосферное давление будет расти.