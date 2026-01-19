Омск-Информ
На омском мосту у Телецентра в лютые морозы сделали ливневку

Вскоре ее начнут испытывать.

Капитальный ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ у Телецентра в Омске не останавливается даже в морозы. Как рассказал в своем ТГ-канале мэр Сергей Шелест, строители работают на низовой стороне, в подмостовом пространстве и на подходах к сооружению.

– В активной фазе – демонтажные работы на половине объекта, где ранее осуществлялось движение транспорта. На опоре № 1 мостовики продолжают замену опорных частей. Со стороны Левого берега завершено устройство ливневой канализации, которую в ближайшее время ждут гидроиспытания, – отметил мэр.

Напомним, в январе подрядчик перешел с одной стороны на другую. Мост совсем закрыли для пешеходов на время строительства ливневки.

