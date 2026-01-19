Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омске перекрасят все автобусы, маршрутки и такси

Весь транспорт приведут к единому цвету.

Депутаты Омского городского Совета обсудят единый стандарт цвета для общественного транспорта. Этот стандарт будет действовать как для городских автобусов, так и для маршруток с такси. За нарушение перевозчикам будет грозить штраф.

Также на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры депутаты обсудят штрафы за отказ в выдаче билета, нежелание перевозить льготников и отсутствие данных о маршруте в электронных системах навигации. Заседание планируется 22 января.

·Общество

В Омске перекрасят все автобусы, маршрутки и такси

Весь транспорт приведут к единому цвету.

Депутаты Омского городского Совета обсудят единый стандарт цвета для общественного транспорта. Этот стандарт будет действовать как для городских автобусов, так и для маршруток с такси. За нарушение перевозчикам будет грозить штраф.

Также на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры депутаты обсудят штрафы за отказ в выдаче билета, нежелание перевозить льготников и отсутствие данных о маршруте в электронных системах навигации. Заседание планируется 22 января.