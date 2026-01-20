Пять тысяч уже не деньги: омская молодежь игнорит «Пушкинскую карту»

В Год Культурной столицы-2026 власти намерены добиться стопроцентного охвата молодежи программой. Пока с этим не очень.

В 2021 году в России запустили программу «Пушкинская карта», с помощью которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посещать различные культурные мероприятия за счет государства. Надо лишь зарегистрироваться на портале «Госуслуги», установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура» – после получить виртуальную или пластиковую «Пушкинской карту».

На карте установлен лимит, в самом начале это было 3 тыс. рублей, затем его увеличили до 5 тысяч, причем 2 тысячи можно потратить на кино. Остальное – на мероприятия музеев, библиотек, учреждений культуры.

Куда пойти, на что потратить

Проблемы с «Пушкинской картой» начались уже к концу 2021 года – денежный лимит оказалось некуда тратить. Культучреждения на селе к платным услугам были не приспособлены, на совещании по реализации программы в Сибирском федеральном округе выяснилось, что участие в программе принимают менее 2% организаций. При том, что сеть учреждений культуры огромна.

- И возраст как раз такой, что не было программ, рассчитанных на подростков и молодежь. Разве что в театре, - рассказывают в культсообществе.

В помощь призвали образование, задача была такая – все омские школьники и молодые люди должны были оформить «Пушкинскую карту». К Году Культурной столицы 2026 года Омская область подошла со 145 тыс. держателями карт. Нарастили и афишу.

- На сегодняшний день 146 учреждений культуры Омской области подключены к этому проекту и готовы предлагать молодежной аудитории культурные услуги, - отмечает первый заместитель министра культуры Омской области Ольга Безродная.

По «Пушкинской карте» в Омске работают не только государственные учреждения, такие как музеи, театры, концертные залы, но и частные кинотеатры – «Атриум-Кино», «Галактика», «Маяк», киноцентр «Континент» и КДЦ «Маяковский». Сходить молодежи, получается, есть куда, но она неохотно пользуется возможностями «Пушкинской карты» – ее оформили менее 20% жителей региона в возрасте 14-22 год.

Фото создано при помощи ИИ

Срочно ищем зрителя

Под занавес 2025 года в правительстве прошло совещание, на котором губернатор Виталий Хоценко поручил до 1 марта обеспечить стопроцентный охват школьников и студентов проектом «Пушкинская карта». Эту задачу должны будут выполнить министерство образования, науки, высшего образования и научно-технологического развития, а также министерство культуры и профильные муниципальные ведомства. Главы муниципалитетов и министр образования назначены персонально ответственными за выполнение этого поручения.

Полное использование всех выделенных по программе «Пушкинская карта» средств в рамках мероприятий проекта «Омск - Культурная столица 2026 года» также должно быть выполнено.

Сразу после новогодних каникул состоялась встреча с представителями сферы культуры, и реализация программы «Пушкинская карта» была одной из ключевых тем.

- Нам предстоит организовать работу по увеличению на 25 % количества предложений по «Пушкинской карте», а также разработать контент, который будет отвечать запросам молодежи, - заявил куратор ведомства в правительстве региона, вице-губернатор Иван Колесник.

В год Культурной столицы в регионе запланировано более 150 крупных фестивалей, форумов и концертов, а в целом в план входит более тысячи федерального и межрегионального уровня. Ожидается, что в них будут активно участвовать молодые зрители. И активно тратить средства с «Пушкинских карт».