·Общество

Омичи пожаловались на условия в крупной больнице на Левобережье

По словам горожан, перенесших операции, им пришлось терпеть плохие условия.

Омичи пожаловались в соцсетях на травматологическое отделение Городской клинической больницы № 1 имени Кабанова на Левобережье. По словам горожан, обстановка там не способствует выздоровлению.

– Кровати такие, что после операции просто невозможно встать, – сообщает автор поста.

В комментариях еще одна пациентка рассказала, что ей даже не досталось палата. Женщина лежала в коридоре.

