Двоих участников СВО из Омской области наградили медалями

Оба заключили контракты с Минобороны в 2023 году.

Фото: vk.com/edromoskal

Президент РФ наградил медалями «За отвагу» двоих участников СВО из Москаленского района Омской области. Награды местные власти вручили матерям военнослужащих.

За Евгения Никитина медаль получила его мать Светлана Ивановна.

Евгений Никитин родился в селе Розенталь Москаленского района. Учился в Розентальской школе, но девятый класс окончил в вечерней школе. В 2015 году прошел срочную службу в войсках радиосвязи. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО.

Фото: vk.com/edromoskal

Мать Дмитрия Юнгмана Татьяна Николаевна получила не только медаль, но и благодарственное письмо от командира воинской части.

Дмитрий Александрович родился в деревне Гагаринке Называевского района. В 1999 году семья переехала в деревню Грязновку Москаленского района, где Дмитрий окончил школу. Он поступил на юридический факультет. В 2010 пошел в армию. После возвращения работал вахтовым методом. В 2006 году женился, имеет двоих детей, старший из которых уже студент.

В спецоперации Дмитрий Юнгман участвует с 2023 года, когда мужчина был мобилизован.