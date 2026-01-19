Родные полгода искали погибшего на СВО режиссера из Омска

Талантливый омич отучился на режиссера в Москве и пошел «за ленточку».

Фото: vk.com/ookkii_inside

В зоне специальной военной операции погиб омич Артур Золотарев. Об этом сообщили в Омском колледже культуры и искусств, где он работал.

Золотарев окончил режиссерское театральное отделение по специальности «социально-культурная деятельность». В 2009 году он победил в престижном конкурсе «Надежда 21 века», а затем, в 2010 году, завершил обучение в Омском колледже культуры и искусств с красным дипломом. Продолжив свое творческое развитие, он поступил в Московский государственный институт культуры, где углубленно изучал режиссуру и актерское мастерство, успешно завершив обучение в 2015 году.

– Это тяжелая и невосполнимая утрата для родных, друзей, коллег, для всего профессионального сообщества, в котором он учился и начинал свой путь. Память об Артуре навсегда останется в сердцах его однокурсников и преподавателей кафедры режиссуры, – рассказали в колледже.

Когда молодой режиссер ушел на фронт, не сообщается. 22 августа 2025 года Артур Золотарев погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО.

Родные узнали о трагедии только в конце декабря, когда завершилась длительная процедура идентификации тел. Артур служил в Южном военном округе в 51-й армии, 114-й бригаде, 1454-м полку, 3-м батальоне Югра, 9-й роте. Он погиб на Покровском (Красноармейском) фронте.