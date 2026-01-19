Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Отсоединился полуприцеп: фура перегородила дорогу в центре Омска

Как уточнили в полиции, столкновений избежать удалось.

Сегодня, 19 января, омичи сообщили об аварии, произошедшей возле Фрунзенского моста на улице Маршала Жукова. Судя по фотографии, большегруз перекрыл две полосы движения.

– На Жукова перед мостом со стороны 10 лет Октября если ехать. Выбирайте другие маршруты, – говорится в сообщении.

Как уточнили «Омск-информу» в пресс-службе УМВД России по Омской области, от большегруза отцепился полуприцеп, столкновений удалось избежать.

– Отсоединился полуприцеп, сейчас он уже убран с проезжей части. Пострадавших нет ни среди людей, ни среди других автомобилей, – рассказали в ведомстве.

Напомним, что проблему с движением фур в центре Омска не могут решить уже долгое время. В декабре депутаты горсовета сообщили о продлении срока рабочей группы по этому вопросу.

·Происшествия

Отсоединился полуприцеп: фура перегородила дорогу в центре Омска

Как уточнили в полиции, столкновений избежать удалось.

Сегодня, 19 января, омичи сообщили об аварии, произошедшей возле Фрунзенского моста на улице Маршала Жукова. Судя по фотографии, большегруз перекрыл две полосы движения.

– На Жукова перед мостом со стороны 10 лет Октября если ехать. Выбирайте другие маршруты, – говорится в сообщении.

Как уточнили «Омск-информу» в пресс-службе УМВД России по Омской области, от большегруза отцепился полуприцеп, столкновений удалось избежать.

– Отсоединился полуприцеп, сейчас он уже убран с проезжей части. Пострадавших нет ни среди людей, ни среди других автомобилей, – рассказали в ведомстве.

Напомним, что проблему с движением фур в центре Омска не могут решить уже долгое время. В декабре депутаты горсовета сообщили о продлении срока рабочей группы по этому вопросу.