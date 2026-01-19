Омск-Информ
·Происшествия

В Омской области будут судить основателя нежелательной церкви

Незаконная религиозная структура работала больше года.

В Кормиловский районный суд Омской области поступило уголовное дело о создании нежелательной международной организации. В преступлении обвиняют 58-летнего жителя Омска.

По версии следствия, С. С. Москвитин 15 августа 2023 года создал в Омске и Омской области «Завет церквей TCCN»*, хотя ранее организацию признали нежелательной в России. В Омской области она действовала до 22 декабря 2024 года.

Судебное заседание назначили на 28 января.

* Решением Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 7 июня 2023 года деятельность международной неправительственной организации «Завет церквей TCCN» на основании частей 1 и 4 статьи 3.1 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» признана нежелательной на территории РФ как представляющая угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства.

