Омичам придется летать на расконсервированных самолетах

Такими судами пополнятся авиапарки в условиях санкций.

omskinform.ru

Российские авиакомпании расконсервируют старые самолеты в 2026 году. Как сообщают «Известия», Red Wings и другие перевозчики получили 10 восстановленных Boeing 747, Ту-204-214, Ан-148 и Ил-96.

По словам основателя сервиса безопасности полетов RunAvia Андрея Патракова, восстановление законсервированных лайнеров – это попытка восполнить наметившийся дефицит самолетов. Авиапарки страны сокращаются. Авиакомпании уже задействуют 100 % исправных судов. Ежегодно они списывают по 2–3 %. При этом новые самолеты взять неоткуда из-за санкций.

Как сообщал в октябре прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров, к 2030 году из парков авиакомпаний может выбыть 230 российских и 109 иностранных самолетов.

Отметим, что в 2024 году средняя загрузка кресел в самолетах превысила 96 % в пиковый летний период. В 2025-м пассажиропоток немного снизился, но это, по словам эксперта, напрямую связано с уменьшением авиапарка.