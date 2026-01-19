Хоценко ознакомился с проектом памятника Владимиру Высоцкому

В Омской области продолжается работа над созданием нового знакового культурного объекта, посвященного легендарному артисту, поэту и автору-исполнителю.

Фото: Сергей Мельников

Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил творческую мастерскую скульптора Виктора Костенко, где ведется работа над проектом памятника Владимиру Высоцкому. В ходе визита глава региона ознакомился с художественной концепцией будущего монумента, эскизами и текущим этапом реализации идеи.

Создание памятника Владимиру Высоцкому рассматривается как важная часть развития культурного пространства Омска. Творчество артиста, поэта и актера театра и кино остается актуальным и востребованным на протяжении десятилетий, объединяя разные поколения зрителей и слушателей. Его песни и стихи продолжают звучать на сценах, в учебных заведениях и на культурных площадках по всей стране.

Отмечается, что появление такого памятника станет значимым событием для города и позволит подчеркнуть статус Омска как крупного культурного центра. Установку монумента планируется приурочить к знаковому для региона периоду – году, когда Омск будет носить звание культурной столицы России. Это подчеркнет внимание властей к сохранению культурного наследия и развитию общественных пространств, связанных с именами выдающихся деятелей отечественной культуры.