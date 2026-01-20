Не терпите боль в спине: омский невролог рассказала, как вернуть комфорт движения

О причинах, «красных флагах» и лечении болей в спине рассказала врач-невролог МЦСМ «Евромед» Наталья Кучинская.

МЦСМ Евромед

Если утро начинается не с бодрого подъема, а с осторожных движений, вероятно, речь идет о тесном знакомстве с болью в спине. Миллионы людей по всему миру ежедневно борются с этой проблемой, которая мешает работать, отдыхать и просто жить полной жизнью. Вместе с врачом-неврологом «Евромеда» Натальей Кучинской разбираемся, что заставляет спину страдать, и находим пути решения проблемы.

– Наталья Александровна, из-за чего столько людей страдают от болей в спине?

– Причины разнообразны. Часто боль в спине возникает после физической нагрузки, особенно, если она была чрезмерной или непривычной, после неловкого движения или длительного пребывания в неудобном положении. Не стоит забывать и о таких факторах, как поднятие тяжестей, травмы. Но наиболее частой причиной дискомфорта является неспецифическая боль в спине – это боль, которая не связана с конкретным заболеванием или структурным повреждением позвоночника, а обусловлена проблемами в мышцах, связках, суставах и других мягких тканях спины.

МЦСМ Евромед

Подход к диагностике и лечению всегда индивидуален, поэтому важно обратиться к специалисту для определения точной причины.

– Если проблема такая распространенная, значит, в целом нет ничего страшного и можно не лечить?

– Конечно, нет. Не стоит терпеть дискомфорт, даже если боль несильная и/или эпизодическая. При наличии болей в спине первично рекомендуется посетить невролога для проведения осмотра. При необходимости и наличии показаний врач назначит дополнительные исследования – рентген, МРТ и т. д.

МЦСМ Евромед

– Нельзя не спросить о лечении. Расскажите, как медики могут помочь при болях в спине?

– При острой и подострой неспецифической боли в спине эффективны нестероидные противовоспалительные препараты коротким курсом. При наличии напряжения мышц возможно назначение миорелаксантов. При лечении хронической неспецифической боли в спине применяются антидепрессанты (подбираются индивидуально с учетом противопоказаний). Рекомендуется ЛФК, желательно индивидуально с инструктором. Если речь идет о более серьезных заболеваниях, может быть показано оперативное лечение заболеваний позвоночника.

Кучинская Наталья Александровна ведет прием в «Евромеде» на Космическом проспекте, 18д и в ЦЛД на 21-й Амурской. Расписание и запись по ссылке.

МЦСМ Евромед

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данной статье, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед». Лицензия Л041-00110-55/00573852 от 12 августа 2020 г.

Реклама. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ «ЕВРОМЕД», ИНН 5504248024