Автобусы в Омске «обрезали» из-за нехватки денег

Средств на обслуживание общественного транспорта в бюджете нет.

omskinform.ru

Омичи поинтересовались причинами новогодней оптимизации автобусных маршрутов. По словам горожан, некоторые маршруты, следующие до поселков на окраине города, оказались «обрезанными».

– 124-й маршрут «обрезан» до Лизы Чайкиной, 154, и 328-й до ПКиО, 123-й вообще отменен, его «дублер» 904-й маршрут не работает, пока на начинают писать жалобы в соцсетях, – рассказал житель одной из городских окраин в телеграм-чате «Фадина общается 2.0».

В Министерстве транспорта Омской области сообщили, что сокращение связано с нехваткой финансирования. В этом году уже невозможно организовать межмуниципальные маршруты по той же цене, что годом ранее.

– Из-за предельного дефицита бюджетных средств, выделяемых из бюджета Омской области на организацию транспортного обслуживания населения, в 2026 году организовать работу по межмуниципальным маршрутам с регулируемым тарифом на уровне 2025 года невозможно. С 1 января маршрутная сеть автомобильного транспорта на территории Омской области оптимизирована, – рассказали в минтрансе.

Также чиновники отметили, что главная цель таких рейсов – доставка пассажиров в Омск. В городе жители окраин должны пересаживаться на необходимый им маршрут.