В Омске уже 5 дней никто не ремонтирует провал на дороге

Никаких ограждений на участке, где произошла авария, тоже нет.

Omskinform.ru

На улице Всеволода Иванова, 15, в Ленинском округе Омска образовался провал асфальта из-за аварии на трубопроводе. Местный житель сообщил об инциденте в группе «Омск ВК | – Жизнь города – Новости – ЧП – ДТП» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, вода на проезжей части остается уже пятый день.

– Пятый день вода продолжает парить на дороге. Произошла авария трубопровода, и асфальт просел. Никаких ограждений нет – водители делают объезд сами. Заявки были поданы еще пять дней назад в «Тепловую компанию» и администрацию города, – написал омич.

В ответ на жалобы жителей в «Тепловой компании» пояснили, что ремонтные работы, требующие отключения потребителей от теплоснабжения, будут проводиться только при установлении устойчивой температуры воздуха до –20 градусов. Указать точные сроки проведения работ на данный момент невозможно.