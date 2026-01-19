Омск-Информ
·Общество

Омским самозанятым станут платить за поход на больничный

Выплаты получат те, кто добровольно перечисляет страховые взносы.

С 2026 года самозанятые, которые добровольно будут платить страховые взносы, смогут оформлять оплачиваемый больничный. Как сообщили в омском отделении Социального фонда России, нововведение вводится в рамках пилотного проекта.

Эксперимент стартовал 1 января 2026 года и продлится до конца 2028 года. Участвовать в нем смогут не только индивидуальные предприниматели, но и все категории самозанятых, готовые добровольно перечислять страховые взносы.

Чтобы стать участником системы, нужно подать заявление в клиентской службе Отделения СФР по Омской области. Сделать это можно лично, через портал «Госуслуги» или с помощью приложения «Мой налог». Срок подачи – до 30 сентября 2027 года.

Самозанятые смогут самостоятельно выбрать страховую сумму – 35 или 50 тысяч рублей. Ежемесячный взнос составит 3,84 % от выбранной суммы. Изменить размер страхования можно будет не раньше чем через год непрерывных выплат.

