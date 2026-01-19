Омск-Информ
Промышленность

Омская компания за 1 млрд рублей построит огромный металлургический комбинат

Корпорация ищет подрядчика для проведения земляных работ.

Омская компания «ООО «Торгово-промышленная корпорация «Борнэо-Строй» ищет подрядчика для первого этапа строительства горно-металлургического комбината в Забайкальском крае. Работа стартует с обустройства строительной площадки и формирования фундамента. Информация о контракте опубликована на площадке тендеров и закупок.

По итогам 2024 года компания заработала 581 млн рублей. Руководителем и учредителем является Сергей Болюбаш. Согласно сайту компании, корпорация занимается проектированием и строительством предприятий добывающей промышленности, коммерческой недвижимости и производственных зданий.

Начальная стоимость контракта – 1,074 млрд рублей. Определят подрядчика завтра, 20 января.

