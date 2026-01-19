Омские браконьеры зверски убили и расчленили кабана возле Крыма

Фигуранты заранее планировали преступление, тушу разделали на участке и расфасовали мясо.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

В Омской области трое мужчин были задержаны за незаконную охоту. Операцию провели омские полицейские совместно с коллегами из Полтавского района при поддержке бойцов СОБРа Росгвардии.

Следствие установило, что охотники заранее распределили роли: 52-летний мужчина загонял кабана на квадроцикле, 32-летний знакомый помогал с собакой, а 37-летний охотник осуществлял отстрел.

Кабан был застрелен в лесу возле деревни Крым. Тушу доставили на участок одного из соучастников, где ее разделали, а мясо поделили и расфасовали по пакетам.

Фигурантов задержали по месту проживания в ходе комплексной операции. При обысках у них и их родственников изъяли 28 единиц гладкоствольного и нарезного оружия, более 1 500 патронов, порох, гильзы, мясо и внутренности зверя, а также два автомобиля и квадроцикл.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Им назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении. По статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают, кто еще мог быть причастен к преступлению.