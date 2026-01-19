Омск-Информ
·Общество

Семья бойца погибшего на СВО омича оказалась вообще не семьей

Ребенок бойца оказался от другого мужчины.

Омский областной суд принял решение удовлетворить апелляционную жалобу матери погибшего военного и лишил его жену права на получение социальных выплат, связанных с гибелью мужа. В январе 2025 года военнослужащий погиб в ходе специальной операции, после чего его мать подала иск в суд, оспаривая право жены и ее несовершеннолетнего сына на выплаты.

Проверка показала, что брак между погибшим военнослужащим и ответчиком был формальным, заключенным в апреле 2022 года, когда муж находился в колонии. Семьи у них не было, вместе они не жили. Также женщина фактически находилась в отношениях с другим мужчиной и родила от него ребенка, первоначально записанного на погибшего военнослужащего. Однако позже суд доказал, что ребенок родился от другого отца.

Окончательное решение суда подтвердило, что жена и ребенок военнослужащего потеряли статус членов его семьи и, следовательно, право на получение выплат.

