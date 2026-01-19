Семья бойца погибшего на СВО омича оказалась вообще не семьей

Ребенок бойца оказался от другого мужчины.

Фото создано при помощи ИИ

Омский областной суд принял решение удовлетворить апелляционную жалобу матери погибшего военного и лишил его жену права на получение социальных выплат, связанных с гибелью мужа. В январе 2025 года военнослужащий погиб в ходе специальной операции, после чего его мать подала иск в суд, оспаривая право жены и ее несовершеннолетнего сына на выплаты.

Проверка показала, что брак между погибшим военнослужащим и ответчиком был формальным, заключенным в апреле 2022 года, когда муж находился в колонии. Семьи у них не было, вместе они не жили. Также женщина фактически находилась в отношениях с другим мужчиной и родила от него ребенка, первоначально записанного на погибшего военнослужащего. Однако позже суд доказал, что ребенок родился от другого отца.

Окончательное решение суда подтвердило, что жена и ребенок военнослужащего потеряли статус членов его семьи и, следовательно, право на получение выплат.