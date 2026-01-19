Омская область оказалась в «середнячках» рейтинга преступности

Эксперты «РИА Новости» составили рейтинг на основе данных МВД и Росстата.

Управление МВД России по Омской области

Омская область заняла 24-е место в рейтинге российских регионов по уровню преступности, подсчитали эксперты «РИА Новости» на основе данных МВД и Росстата.

Эксперты учитывали число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей, статистику тяжких и особо тяжких правонарушений и общую динамику преступности.

По информации МВД, в 2025 году в России было зарегистрировано 1 771 174 преступления – на 7,3 % меньше, чем годом ранее. Снижение отмечено в 80 регионах, а в 66 субъектах сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений. При этом аналитики отмечают: ситуация с преступностью и ее динамикой заметно отличается от региона к региону.

В Омской области на каждые 10 тыс. жителей в 2025 году пришлось 103,8 зарегистрированных преступлений – на 12,6 % меньше, чем в 2024-м. Тяжких и особо тяжких преступлений стало 38,3 на 10 тыс. жителей, что на 13 % меньше по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2025 года лидером с наименьшей преступностью остается Чечня: всего 16 преступлений на 10 тыс. жителей при общероссийском показателе 121. Республика также демонстрирует минимальный уровень тяжких и особо тяжких преступлений.

Как и в прошлом году, второе и третье места в рейтинге регионов по преступности достались Ингушетии с 37 преступлениями на 10 тыс. жителей и Дагестану с 42. В 2025 году в 39 регионах показатель преступности оказался ниже среднероссийского.