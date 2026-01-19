В Омском аэропорту отменили международный рейс

Других пассажиров воздушной гавани с утра ждали 2-часовые задержки.

omskinform.ru

Утром 19 января в Омском аэропорту произошли задержки ряда рейсов. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся в Москву, вылетел в 07:45 вместо запланированных 06:35, то есть задержался на час.

Рейс в Уфу, выполняемый авиакомпанией «Азимут», был перенесен с 11:10 на 13:20. Задержка составила более 2 часов.

Международный рейс в Астану, выполняемый авиакомпанией Qazaq Air, запланированный на 17:00, полностью отменен. Причины авиаперевозчик не сообщает.