Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омской области детей погибшего бойца СВО «вычеркнули» из наследства

Мачеха купила дом для себя и своей дочери от первого брака.

Прокуратура Большереченского района Омской области проверила соблюдение прав детей погибшего участника СВО.

Выяснилось, что после смерти солдата его бывшая жена, являясь законным представителем четверых общих детей, оформила на себя полагающиеся выплаты. На эти средства она приобрела жилье и землю на сумму более 9,2 млн рублей, для себя и дочери от первого брака. Детям покойного бойца доли она не выделила.

Чтобы защитить права несовершеннолетних, прокуратура обратилась в суд с требованием выделить детям долю в приобретенной недвижимости. Во время судебного процесса женщина признала требования прокуратуры и добровольно исправила ситуацию.

1053
·Общество

В Омской области детей погибшего бойца СВО «вычеркнули» из наследства

Мачеха купила дом для себя и своей дочери от первого брака.

Прокуратура Большереченского района Омской области проверила соблюдение прав детей погибшего участника СВО.

Выяснилось, что после смерти солдата его бывшая жена, являясь законным представителем четверых общих детей, оформила на себя полагающиеся выплаты. На эти средства она приобрела жилье и землю на сумму более 9,2 млн рублей, для себя и дочери от первого брака. Детям покойного бойца доли она не выделила.

Чтобы защитить права несовершеннолетних, прокуратура обратилась в суд с требованием выделить детям долю в приобретенной недвижимости. Во время судебного процесса женщина признала требования прокуратуры и добровольно исправила ситуацию.

1053