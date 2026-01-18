Рекордный хет-трик Шарипзянова и свист трибун: «Авангард» «культурно» разгромил «Трактор»

Капитан «ястребов» показал невероятную лихость, забросив невероятное количество шайб.

Фото: hawk.ru

Сегодня, 18 января, в Челябинске «Авангард» уверенно победил местный «Трактор».

Тематический матч стилизовали под «культурное» противостояние: Омск избран культурной столицей нынешнего года, а Челябинск станет ею в 2027 году. Поэтому гостей встречал талисман-медведь в смокинге, во время исполнения гимна звучал оркестр, а музыкальном фоном звучала классика.

Однако команды вели себя не слишком культурно. На 11-й минуте первого периода счет открыл капитан Дамир Шарипзянов, 1:0. Несколько минут спустя хозяева реабилитировались, сравняв счет.

Во втором периоде болельщики челябинцев начали свистеть, едва не сорвав игру. Защитник омичей Максим Лажуа реализовал большинство на 9-й минуте и вывел команду вперед, счет составил 2:1. Тем временем Шарипзянов, махнув клюшкой, разбил лицо канадцу Джошуа Ливо, заработав 4 минуты штрафа.

На 18-й минуте еще одно большинство реализовал нападающий Майкл Маклауд (3:1). После чего Дамир Шарипзянов оформил дубль, забив на 19-й минуте отрезка.

В третьем периоде омичи действовали максимально напористо. Дамир Шарипзянов оформил хет-трик и увеличил отрыв в счете. Челябинцы забивают ответную шайбу, но игру уже не спасти. Итоговый счет игры составил 5:2 в пользу омичей.

Результаты игры оказались впечатляющими. Дамир Шарипзянов стал первым защитником в истории КХЛ, сделавшим два хет-трика в матчах чемпионата. «Авангард» выиграл четвертую из шести игр января.

Следующий матч «ястребы» сыграют 20 января в Уфе с «Салаватом Юлаевым».