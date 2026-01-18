Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Олимпийская чемпионка из Омска Бирюкова вышла замуж за музыканта

Избранник спортсменки Тимур Гаязов из популярной группы Gayazovs Brothers.

27-летняя олимпийская чемпионка из Омска Вера Бирюкова стала женой музыканта. Избранник спортсменки – Тимур Гаязов, создатель группы Gayazovs Brothers.

По словам спортсменки, свадьба прошла в Таиланде 16 января.

– Я счастлива! – оповестила Бирюкова подписчиков в соцсетях.

Пара начала встречаться прошлой весной, помолвка состоялась в декабре.

Вера Бирюкова начинала спортивную карьеру в художественной гимнастике под руководством заслуженного тренера России Веры Штельбаумс. В 2013 году ее пригласили на просмотр в учебно-тренировочный центр «Новогорск» Ирины Винер, затем спортсменка вошла в состав сборной России. В 2016 году победила в групповом многоборье на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Instagram* – деятельность соцсети запрещена в РФ: компания Meta Platforms, Inc., куда она входит, признана в России экстремистской.

·Культура/Афиша

Олимпийская чемпионка из Омска Бирюкова вышла замуж за музыканта

Избранник спортсменки Тимур Гаязов из популярной группы Gayazovs Brothers.

27-летняя олимпийская чемпионка из Омска Вера Бирюкова стала женой музыканта. Избранник спортсменки – Тимур Гаязов, создатель группы Gayazovs Brothers.

По словам спортсменки, свадьба прошла в Таиланде 16 января.

– Я счастлива! – оповестила Бирюкова подписчиков в соцсетях.

Пара начала встречаться прошлой весной, помолвка состоялась в декабре.

Вера Бирюкова начинала спортивную карьеру в художественной гимнастике под руководством заслуженного тренера России Веры Штельбаумс. В 2013 году ее пригласили на просмотр в учебно-тренировочный центр «Новогорск» Ирины Винер, затем спортсменка вошла в состав сборной России. В 2016 году победила в групповом многоборье на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Instagram* – деятельность соцсети запрещена в РФ: компания Meta Platforms, Inc., куда она входит, признана в России экстремистской.