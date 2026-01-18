Омск-Информ
·Общество

В Омске прервется вещание федерального телеканала

Это связано с профилактическими работами.

Завтра, 19 января, омичи с 5 до 12 утра не увидят программы на телеканале «Россия 24». Это связано с профилактическими работами по всей стране.

После полудня телевещание возобновится.

