·Происшествия

Жуткая смерть: в Омской области утонул тракторист

Машина провалилась под лед, поскольку ехала вне переправы.

Сегодня, 18 января, в 13:20 стало известно о жуткой аварии на Иртыше в Тевризском районе Омской области.

Полицейские предварительно установили, что водитель трактора «Молот ZL-30», двигаясь по автодороге Нагорно – Аевск – Бородинка, съехал в Иртыш вне ледовой переправы. После чего машина провалилась под лед.

Водитель погиб прямо в тракторе. Его личность устанавливается. Проводится проверка.

