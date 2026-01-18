Омск-Информ
Спорт

Волейбольная «Омичка» обзавелась фанатским баром и гимном

Гостями открытия стали игроки команды.

Фанаты волейбольной команды «Омичка» вчера, 17 января, торжественно открыли бар для встреч на базе заведения Mishkin&Mishkin. Болельщики сами стилизовали локацию, назвав ее «Омичка drive fun bar», сообщили в пресс-службе клуба.  

Гостями на торжественном открытии стали игроки команды. В качестве сюрприза был представлен гимн команды, написанный одним из поклонников «Омички».

Сообщается, что в баре будут показывать трансляции игр и проводить мероприятия, связанные с волейбольной командой.

