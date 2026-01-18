Омск-Информ
·Происшествия

В Омске таксист вылетел на перекресток и устроил ДТП

Водитель столкнулся с другой машиной.

Сегодня, 18 января, в 6:25 стало известно об аварии в омских Нефтяниках.

Предварительно установлено, что 26-летний водитель «Фольксвагена» на пересечении улицы Химиков с проспектом Королева вылетел на перекресток на красный свет светофора и врезался в «Фиат» под управлением 62-летнего мужчины.

Помощь медиков понадобилась виновнику ДТП. Судя по видео, им оказался таксист, который получил удар в бок. Машину отбросило ударом.

Проводится проверка.

