«А не спеть ли мне песню о любви?»: в Омске заканчиваются билеты на «Чиж & Co»

Культовая рок-группа исполнит свои лучшие композиции.

Фото: vk.com/chizh_c

В Омске в Концертном зале 15 марта с программой «Лучшее» выступит легендарная и не теряющая своей актуальности рок-группа «Чиж & Co» (12+).

На сайте филармонии стоимость билетов колеблется в пределах от 3,5 до 7 тыс. рублей. Места почти разобрали.

Осталось всего 4 билета за 3,5 тыс. рублей на правом балконе, 15 – на первых рядах партера за 7 тыс. рублей. Еще доступны по 20 мест за 4 тыс. и 4,5 тыс. рублей на балконе и в партере, около 20 за 5 тыс. рублей в середине партера. Всего с десяток билетов предлагается за 6 тыс. рублей, за 6,5 руб. всего 5 мест.

Самая известная композиция рок-коллектива «О любви» наверняка будет исполняться всем залом.