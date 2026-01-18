Омич искал мертвого друга и заодно ограбил старушку

Горожанин похитил телефон и планшет пенсионерки.

В омской полиции рассказали о краже в квартире 71-летней пенсионерки. Потерпевшая живет на улице Товстухо в Октябрьском округе. Установлена причастность к грабежу 28-летнего омича.

Горожанин пришел к старушке в надежде разыскать приятеля, скончавшегося в январе младшего брата заявительницы. Не обнаружив товарища, омич оперативно поменял планы.

Оттолкнув старушку, он забежал в комнату, похитив телефон и планшет. Общая сумма ущерба составила 4 350 рублей.

Похищенное изъято и возвращено законной владелице. Омичу теперь грозит до 7 лет за грабеж. Как оказалось, подозреваемый мог быть причастен к другим преступлениям на территории области.