Омич скончался в реанимации после жесткой драки с соседом по подъезду

Появились новые подробности драки в подъезде на улице Коммунальной, о которой сообщала омская полиция 13 января. Молодой человек, пострадавший в потасовке, скончался в реанимации. Об этом сообщили в СУ СК по Омской области.

Ранее появилась информация, что молодой человек применил перцовый баллончик в ссоре с соседом по подъезду. В ответ 57-летний мужчина нанес парню множество ударов по голове и телу. В результате потерпевшего без сознания с переломами челюсти, носа, ребер увезли в больницу.

Нападавшего задержали, он находится под домашним арестом. Ранее омич был судим за побои. Свою агрессию он объяснил длительной войной с соседом.

Как уточнили в следкоме, парень скончался в реанимации на следующий день. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека». Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.