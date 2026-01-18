Омск-Информ
·Спорт

Омичам прицельно собираются продлить жизнь

Согласно документу, число занимающихся спортом горожан должно возрасти на 10 %

В мэрии Омска разработали план мероприятий по укреплению общественного здоровья населения города на 2026–2030 годы. Проект постановления доступен на сайте администрации.

Как явствует из документа, власти планируют увеличить количество спортивных сооружений для уличного спорта, увеличить число мест активного отдыха и спортивных мероприятий, работать над снижением употребления алкоголя и табака, а также проводить различные акции и пропагандировать здоровый образ жизни.

В проекте, подписанном мэром Сергеем Шелестом, говорится, что при такой работе число омичей, занимающихся спортом, с 2026 по 2030 год возрастет с 60 до 70 %.

