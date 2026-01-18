Омск-Информ
·Спорт

Тренеру «Авангарда» Рише предстоит «очная ставка» в Челябинске

Омскую команду ждет сражение с «Трактором».

Сегодня, 18 января, омский «Авангард» сыграет выездной матч в Челябинске. «Ястребам» предстоит сражение с «Трактором».

Сейчас омичи находятся на 3-м месте в турнирной таблице КХЛ. Челябинцы пока на 7-м. Главная коллизия игры в том, что новый наставник «ястребов» Рафаэль Рише ранее был одним из тренеров сегодняшних соперников команды. И ушел от челябинцев в декабре при загадочных обстоятельствах. Получается, коуча ждет своеобразная игровая «очная ставка».

Матч намечен на 17 часов. Эфир доступен на «12 канале» и в соцсетях.

