В омской «Академии велоспорта» назначили нового директора

Руководить учреждением будет Екатерина Кочеткова.

Согласно данным сайта «Руспрофиль», с 16 января директором бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Академия велоспорта» стала Екатерина Кочеткова.

До ее назначения должность директора «Академии велоспорта» занимали разные руководители. Так, с марта 2022 года школу возглавлял Николай Николаев. Предыдущие девять месяцев учреждением руководил Василий Кузнецов, а до него – Владимир Саламаха, позже ставший директором областной спортивной школы олимпийского резерва.

Отметим, что ранее Екатерина Кочеткова исполняла обязанности заместителя директора спортивной школы «Лидер».

