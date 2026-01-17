Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омской области простятся с погибшим на СВО «Марадоной»

Его проводят в последний путь в Таре.

Завтра, 18 января, в Таре на севере Омской области простятся с погибшим в зоне специальной военной операции 44-летним Сергеем Ивановым. Об этом сообщили в официальной группе «ПРАЗДНИК СЕВЕРА|КОРОЛЕВА СПОРТА» во «ВКонтакте».

– в Таре пройдет прощание с Сергеем Ивановым, многим известным как Марадона, спортсменом и футболистом, впоследствии связавшим свою жизнь со спортом в качестве специалиста и руководителя в Тарском районе, – говорится в сообщении.

По информации «Омск-информа», Сергей Иванов работал тренером в БОУ дополнительного образования «Спортивная школа» Тарского района Омской области.

Проводят погибшего в последний путь в 11 часов в прощальном зале «Вечная память», после чего его похоронят на Новом кладбище.

1249
·Общество

В Омской области простятся с погибшим на СВО «Марадоной»

Его проводят в последний путь в Таре.

Завтра, 18 января, в Таре на севере Омской области простятся с погибшим в зоне специальной военной операции 44-летним Сергеем Ивановым. Об этом сообщили в официальной группе «ПРАЗДНИК СЕВЕРА|КОРОЛЕВА СПОРТА» во «ВКонтакте».

– в Таре пройдет прощание с Сергеем Ивановым, многим известным как Марадона, спортсменом и футболистом, впоследствии связавшим свою жизнь со спортом в качестве специалиста и руководителя в Тарском районе, – говорится в сообщении.

По информации «Омск-информа», Сергей Иванов работал тренером в БОУ дополнительного образования «Спортивная школа» Тарского района Омской области.

Проводят погибшего в последний путь в 11 часов в прощальном зале «Вечная память», после чего его похоронят на Новом кладбище.

1249