С начала года в Омске резко выросли цены на продукты

Некоторые товары, наоборот, подешевели.

omskinform.ru

Сервис «АйМониторинг» представил данные о средних розничных ценах на отдельные товары и услуги по состоянию на 12 января. Результаты показывают, что базовые продукты питания резко прибавили в цене по сравнению с данными на 22 декабря.

Сильно подорожали мясо, молочка и спиртные напитки. Килограмм сливочного масла подорожал до 1010 рублей (+23,90 руб.). Говядина выросла в цене до 637 рублей за килограмм (+0,97 руб.), а полукопченая колбаса стала стоить 657 рублей (+12,81 руб.). Литровая бутылка водки обойдется в 845 рублей (+47,21 руб.).

Стремительно дорожают овощи и фрукты. Морковь подорожала на 12,7 %, достигнув стоимости 33 рубля за кг, яблоки стали дороже на 7,7 % (165,61 руб./кг), картофель поднялся в цене на 7,2 % (34,91 руб./кг).

Однако некоторые товары все-таки потеряли в цене. Первосортная вареная колбаса стала дешевле на 13,18 руб. (–2,3 %), сосиски и сардельки уменьшились в цене на 6,47 руб. (–1,2 %). Жирный творог потерял в стоимости 4,91 руб. (–1,2 %), а гречка – 55 коп. (–1,1 %).