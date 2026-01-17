Омск-Информ
·Общество

В Омск придет потепление, но есть нюанс

Через несколько дней в регионе снова ударят тридцатиградусные морозы.

После продолжительных морозов в Омской области ожидается небольшое потепление. Завтра, 18 января, температура воздуха установится в районе –15...–20 °C, местами пройдет небольшой снег. В понедельник, 19 января, воздух прогреется до –16...–21 °C.

Однако уже во вторник в Омскую область вернутся тридцатиградусные морозы. Ночью столбик термометра опустится до –20...–25 °C, а при прояснении похолодает до –30 °C.

