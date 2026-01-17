Омичи застряли на трассе по пути домой в тридцатиградусный мороз

Водитель полтора часа пытался остановить попутку, но никто не хотел помогать.

Фото: t.me/gibdd72

Сотрудники Госавтоинспекции помогли омичу, «застрявшему» на дороге при –32 °C. Инцидент произошел на 339-м километре автодороги Тюмень – Омск.

В то время как водитель и двое пассажиров возвращались с вахты из Нового Уренгоя домой в Омск, у внедорожника «Мицубиси-Паджеро» спустило колесо. В машине не было ни насоса, ни домкрата. Водитель пытался остановить попутки, но в течение полутора часов на лютом морозе никто из проезжавших мимо так и не притормозил.

На помощь омичу пришли автоинспекторы. Они предоставили необходимые инструменты, помогли подкачать «запаску» и установить ее на автомобиль.

Напомним, что вчера на той же трассе произошел похожий случай. У омича, возвращающегося с вахты, из-за сильного мороза в двигателе автомобиля замерз сапун.