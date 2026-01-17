Возвращающиеся на родину омичи смогут получить сотни тысяч рублей

В регионе ввели новые льготы для участников программы переселения.

omskinform.ru

В Омской области расширили условия поддержки для участников программы переселения соотечественников. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, начиная с этого года повысился размер выплаты подъемных пособий, а сама программа охватывает теперь и репатриантов.

Среди нововведений выделяется выплата единоразово суммы в размере 300 тыс. рублей тем, кто открывает собственное дело, а также поддержка трудоустройства переселенцев в сельских районах, занятых в сферах здравоохранения, образования, соцобслуживания и сельского хозяйства. К тому же переселенцы имеют право бесплатно пройти профессиональное обучение.

Переселенцы с детьми могут получить частичную компенсацию расходов на обустройство жилья в размере до 70 тысяч рублей. Также предоставляется временное проживание в гостиницах, хостелах и социальной гостинице Центра помощи семье и детям.

– Мы заинтересованы, чтобы люди, разделяющие наши традиционные ценности и любящие Россию, возвращались в Омскую область, – добавил Хоценко.

По словам губернатора, в 2025 году в регион переехали более 100 репатриантов. При этом сохранилась тенденция по увеличению прибывающих в регион семей с маленькими детьми. Их доля с 2023 года увеличилась почти на 3 %.