·Общество

В Омске простятся с погибшим на СВО выпускником дома детства

Подробности биографии бойца не сообщаются.

В Муромцевском КУ «Петропавловский дом детства» сообщили о гибели своего выпускника Валентина Дудоладова при выполнении задач в зоне специальной военной операции.

Церемония прощания с бойцом пройдет в Омске в понедельник, 19 января, в 10:00 по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 9.

