·Происшествия

В Омской области два человека погибли в пожаре во время ремонта

Огонь тушили больше часа.

Вчера вечером, 16 января, в Любино вспыхнул пожар. В 19:31 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома. Огонь охватил 78 кв. м строения.

В тушении принимали участие 11 спасателей и 4 единицы спецтехники МЧС России. Открытое горение удалось ликвидировать к 20:45. Во время разбора завалов газодымозащитники нашли двух погибших.

Как уточнили в следственном комитете, ими оказались мужчины 70 и 72 лет, которые проводили в частном доме ремонтные работы.

– В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, – уточнили в ведомстве.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

