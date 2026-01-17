Водители маршруток высаживают омичей на мороз посреди дороги

Местные жители рассказали об этом в соцсетях.

omskinform.ru

Омичи в соцсетях пожаловались на поведение водителей маршруток № 903. По словам одной из местных жительниц, пассажиров высаживают на мороз, не довозя до нужной остановки.

Женщина рассказала, что ее мужа дважды за два дня отказались довезти до Юго-Восточного кладбища.

– Его высадили на конечной остановке, заявив, что в это время маршрутка до кладбища не идет. Водитель просто открыл дверь и выставил человека на мороз, хотя до места нужно идти пешком еще 40 минут, – рассказала омичка.

На следующий день другой водитель потребовал оплату исключительно наличными, а получив отказ, начал хамить и угрожать высадкой.

– Когда муж ответил, что налички нет, ему в грубой форме велели выходить и ждать следующий транспорт. После отказа водитель заявил: «Тогда высажу тебя на конечной, до кладбища пойдешь пешком». Муж дождался следующую маршрутку, но там ситуация с оплатой оказалась аналогичной – вопрос удалось решить на месте только благодаря вмешательству других пассажиров, – добавила женщина.

Другие омичи рассказали в комментариях, что тоже сталкивались с похожим поведением водителей на маршруте № 903. Местные жители просят ответственные органы обратить внимание на ситуацию и принять меры в отношении перевозчика.