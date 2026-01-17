Омская мэрия возобновила масштабную борьбу с киосками

С улиц уберут семь торговых павильонов.

t.me/shelest_sn

На сайте омской мэрии появился приказ о выносе самовольно размещенного движимого имущества. Согласно документу, будут ликвидированы семь несанкционированных торговых объектов и мобильных точек, которые работают на территории города без соответствующих разрешений.

Под снос попадут киоски, расположенные неподалеку от домов по адресам: улица 2-я Солнечная, 40д; Волгоградская, 20б и 20/1; Жуковского, 32; Гашека, 3/3 (2 павильона); проспект Королева, 1/3.

Собственники киосков должны добровольно демонтировать их до 23 января. Если владельцы проигнорируют требования и не уберут объекты самостоятельно, начнется процедура их принудительного выноса, которая должна быть завершена не позднее 10 марта.

Одновременно городская администрация рекомендовала «Омской энергосбытовой компании» и «Омскэлектро» прекратить подачу электричества и аннулировать подключения киосков к сетям.

Напомним, что, по данным на ноябрь прошлого года, с января было демонтировано и вывезено 367 киосков, установленных без необходимых разрешений.