Вопрос переселения: Омск уже начал готовиться к весеннему паводку

Администрация Омска готовится принять меры по предотвращению последствий весеннего половодья в 2026 году. Согласно опубликованному проекту постановления в ближайшие месяцы городские службы проведут ряд профилактических мероприятий.
К середине февраля 2026 года должны быть сформированы специальная комиссия и подразделения районов, а также разработаны планы противодействия подтоплению.
От УДХБ потребуется подготовить маршруты вывоза снега и организовать охрану важных объектов от паводковых вод. БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» обязано проверить готовность мостов, путепроводов, подземных и надземных переходов к прохождению талой воды.
К началу марта крыши зданий и прилегающие территории должны быть очищены от снега. Депимущества должен проработать вопрос о возможном переселении пострадавших омичей в подготовленные для этого нежилые помещения.
До конца февраля департамент общественной безопасности, депобразования, управление делами и администрации округов должны создать временные убежища для нуждающихся в экстренной помощи омичей.
«Тепловой компании» порекомендовали бесплатно предоставить горячую воду для очистки канализационных коммуникаций.
Контроль над исполнением плана возложен на специальный координационный штаб.