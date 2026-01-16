Вопрос переселения: Омск уже начал готовиться к весеннему паводку

С февраля в Омске будут чисть крыши и готовить помещения для экстренного переселения пострадавших.

Фото создано при помощи ИИ

Администрация Омска готовится принять меры по предотвращению последствий весеннего половодья в 2026 году. Согласно опубликованному проекту постановления в ближайшие месяцы городские службы проведут ряд профилактических мероприятий.

К середине февраля 2026 года должны быть сформированы специальная комиссия и подразделения районов, а также разработаны планы противодействия подтоплению.

От УДХБ потребуется подготовить маршруты вывоза снега и организовать охрану важных объектов от паводковых вод. БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» обязано проверить готовность мостов, путепроводов, подземных и надземных переходов к прохождению талой воды.

К началу марта крыши зданий и прилегающие территории должны быть очищены от снега. Депимущества должен проработать вопрос о возможном переселении пострадавших омичей в подготовленные для этого нежилые помещения.

До конца февраля департамент общественной безопасности, депобразования, управление делами и администрации округов должны создать временные убежища для нуждающихся в экстренной помощи омичей.

«Тепловой компании» порекомендовали бесплатно предоставить горячую воду для очистки канализационных коммуникаций.

Контроль над исполнением плана возложен на специальный координационный штаб.