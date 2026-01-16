Омск-Информ
На улице в центре Омска запретят парковку

Стоящие на обочине машины создают пробки.

На улице Краснофлотской в центре Омска запретят парковаться. Знаки 3.27 «Остановка запрещена», дополненные табличками 8.24 «Работает эвакуатор», установят рядом с домом № 15 в обоих направлениях движения.

Как рассказали в департаменте транспорта Омска, такие меры должны снизить пробки, вызванные неправильной парковкой машин.

Водителей призывают соблюдать установленные правила и внимательно следить за знаками. Нарушение запрета повлечет наложение административного штрафа и возможное перемещение автомобиля на спецстоянку.

