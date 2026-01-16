Несмотря заявления властей, Telegram в России все равно «падает»

Сегодня, 16 января, россияне столкнулись с очередным сбоем мессенджера Telegram. Пользователи жалуются на замедление загрузки видеоконтента.
Как рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, проблемы могут быть связаны с намеренным замедлением.
Парламентарий отметил, что существующие ограничения связаны с низким уровнем взаимодействия сервиса с российским законодательством.
– То, что в Telegram сейчас более сложно стало загружать видео – это мягкий намек Роскомнадзора руководству Telegram о том, что нужно энергичнее взаимодействовать с властью в Российской Федерации и быстрее выполнять те законы, которые приняты в отношении всех мессенджеров. Скорость отклика руководства пока еще недостаточна, – рассказал парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Свинцов указал, что замедленное реагирование руководства Telegram создает почву для появления множества каналов, распространяющих дезинформацию и опасные рекомендации. Особенно тревожит формирование сетей анонимных ресурсов, влияющих на финансовую сферу и манипуляции стоимостью активов. Замглавы комитета обратил внимание, что многие пользователи теряют деньги, доверяя подобным источникам.